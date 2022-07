Netflix Aktie News: Netflix verteuert sich am Nachmittag

Die Netflix-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15.07.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 175,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 177,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 175,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.057 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 617,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,60 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,88 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 12,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 266,29 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 3,75 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7.867,77 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.163,28 USD umgesetzt.

Am 19.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 17.07.2023.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,82 USD je Aktie.

