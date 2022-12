Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix fällt am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 2,7 Prozent auf 295,70 EUR. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 295,60 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 298,80 EUR. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 3.004 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 546,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.12.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,86 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 89,70 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 292,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 18.10.2022. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.925,59 USD – ein Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.483,47 USD erwirtschaftet hatte.

Am 17.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,24 USD je Aktie belaufen.

