Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Der Netflix-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 243,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 241,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 245,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.975 Netflix-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. 60,65 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,88 EUR am 12.05.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 55,92 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 263,38 USD.

Am 19.07.2022 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent auf 7.970,14 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.341,78 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.10.2022 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 10,15 USD im Jahr 2022 aus.

