Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Netflix am Nachmittag zu

Um 04:22 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 242,85 EUR. Die Netflix-Aktie legte bis auf 247,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 243,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.784 Netflix-Aktien.

Am 17.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 617,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,68 Prozent. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 55,79 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 261,75 USD an.

Am 19.07.2022 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS belief sich auf 3,20 USD gegenüber 2,97 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.970,14 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.341,78 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.10.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Netflix rechnen Experten am 17.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2022 10,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

