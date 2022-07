Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit Kursplus

Im XETRA-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 21.07.2022 16:22:00 Uhr 2,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 213,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 210,20 EUR. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 15.728 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 617,60 EUR. Gewinne von 65,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 35,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 263,38 USD.

Netflix gewährte am 19.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,75 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,26 Prozent auf 7.970,14 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.163,28 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 17.10.2022 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Hot Stocks heute: Gerüchte treiben den Markt - Netflix springt an - SAP überwindet möglicherweise den Abwärtstrend

Netflix-Aktie nach Zahlen weit im Plus: Netflix verdient mehr als erwartet - Nutzerzahlen besser als befürchtet

Stranger Things bricht Zuschauerrekord: Netflix und Candy Digital starten NFT-Kollektion zu Stranger Things

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com