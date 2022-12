Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:22 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 281,85 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 281,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 281,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 878 Netflix-Aktien.

Am 28.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 546,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 48,40 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 80,81 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 292,00 USD.

Netflix ließ sich am 18.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent auf 7.925,59 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.483,47 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.01.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 18.01.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2022 10,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie klar fester: Netflix-Serie "Wednesday" bisher von fast 176 Millionen Haushalte gestreamt

Netflix-Aktie und Apple-Aktie uneins: DAZN-Chefin rechnet mit Konkurrenz von Netflix und Apple bei Sportübertragungen

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, AppleTV+ und Co.: Diese Highlights hält das Streamingjahr 2023 parat

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com