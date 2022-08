Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag tiefer

Die Netflix-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 232,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 232,90 EUR. Mit einem Wert von 232,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 56 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 617,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 62,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 155,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 49,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 263,38 USD.

Am 19.07.2022 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,20 USD, nach 2,97 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.970,14 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.341,78 USD eingefahren.

Am 17.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 10,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

