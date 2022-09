Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag leichter

Die Netflix-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 234,70 EUR. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 234,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 235,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.676 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 50,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 261,75 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 19.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,97 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent auf 7.970,14 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.341,78 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 17.10.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 10,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

