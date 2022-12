Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag auf grünem Terrain

Die Netflix-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 278,55 EUR. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 279,80 EUR an. Mit einem Wert von 276,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 488 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.12.2021 bei 546,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,00 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 292,00 USD.

Netflix ließ sich am 18.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,19 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 7.925,59 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.483,47 USD umsetzen können.

Die Netflix-Bilanz für Q4 2022 wird am 19.01.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 18.01.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,25 USD je Netflix-Aktie belaufen.

