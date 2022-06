Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie notierte um 28.06.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 179,40 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 181,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 181,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.766 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR an. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 70,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Mit einem Kursverlust von 15,09 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 313,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,53 USD gegenüber 3,75 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.867,77 USD – ein Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.163,28 USD erwirtschaftet hatte.

Am 19.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 17.07.2023.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,98 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Netflix mit massivem Abo-Verlust - Stellt der Streaming-Gigant nun seine Binge-Watching-Strategie ein?

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Netflix, Disney+ & Co. bekommen weitere Konkurrenz: Neuer Streaming-Dienst macht sich für Start in Europa bereit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: Netflix