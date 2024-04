Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Commerzbank-Aktie mit Neutral

Aktienempfehlung

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Commerzbank-Papiers durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Chris Hallam.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 13,40 auf 15,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bewertungen im europäischen Bankensektor blieben generell wenig anspruchsvoll, die Aussichten stützten eine konstruktive Haltung, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. In den kommenden Quartalen sollte der Fokus auf einer robusten Gewinnentwicklung im Umfeld niedriger Zinsen liegen ebenso wie auf der Nachhaltigkeit der Kapitalerträge. Mit Blick auf Einzelwerte sieht Hallam vor allem BNP, Santander, Deutsche Bank, Intesa, KBC, UBS und Unicredit in positiven Licht.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:57 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 13,07 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16,30 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.673.833 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte die Aktie um 21,5 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 15.05.2024 wird Commerzbank Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2024 gewähren.

