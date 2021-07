DAX springt auf neues Rekordhoch

Der DAX erreichte im Mittwochshandel ein neues Rekordhoch. Mit dem bisherigen Tageshoch von 15.810,68 Punkten übersprang das Börsenbarometer die am Montag kurz vor Handelsende markierte Bestmarke von 15.806,42 Zählern. Aktuell gewinnt der DAX 0,11 Prozent auf 15.808,29 Indexeinheiten hinzu.

Laut dem CMC-Markets-Experten Jochen Stanzl bleibt es angesichts der extrem hohen US-Inflation in der Diskussion, wie lange die US-Notenbank Fed noch an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten kann. Daher gelte das Interesse einer Anhörung von Jerome Powell vor dem US-Senat, wo der Notenbankchef am Mittwoch zunächst erneut den nur vorübergehenden Charakter der Teuerung betont hatte. "Das größte Risiko ist aber, dass er Hinweise auf schnellere Zinsanhebungen geben wird", so Stanzl.

