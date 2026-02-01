DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +5,5%Nas22.733 +0,6%Bitcoin58.063 +4,1%Euro1,1880 +0,1%Öl67,61 +0,1%Gold5.026 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Heidelberg Materials 604700
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Goldman Sachs-Aktie tiefer: Chefjuristin packt nach Verbindungen zu Jeffrey Epstein ihre Sachen Goldman Sachs-Aktie tiefer: Chefjuristin packt nach Verbindungen zu Jeffrey Epstein ihre Sachen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Neue Kooperation soll souveräne Cloud-Lösungen bringen

13.02.26 17:10 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und die IT-Sparte der Schwarz Gruppe wollen zusammen die technologische Unabhängigkeit der Verwaltung in Deutschland stärken. Dazu sei auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine strategische Kooperation vereinbart worden, erklärten das BSI und Schwarz Digits.

Wer­bung

Beide wollen demnach bei der Entwicklung souveräner Cloud-Lösungen für die öffentliche Verwaltung kooperieren, Kontrollschichten entwickeln und sichere Systeme auch für kritische Daten entwickeln. Erklärtes Ziel ist Handlungsfähigkeit gegen hybride Bedrohungen. Zudem geht es um Lagebilder der Cybersicherheit.

"Digitalisierung wird zum Dreh- und Angelpunkt einer sich massiv verändernden Welt - mit Aus- und Wechselwirkungen auf Regeln des Miteinanders, Politik, Macht und staatlichen Interessen. Deutschland und Europa brauchen darauf eine starke Antwort", erklärte BSI-Präsidentin Claudia Plattner.

Rolf Schumann, Co-CEO von Schwarz Digits, sagte: "Echte digitale Freiheit entsteht nur durch die Kontrolle über eigene Daten und Systeme. Wir verstehen diese Partnerschaft als klares Signal für ein digital souveränes Europa, das seine Werte auch im Cyberraum entschlossen verteidigt."/cn/DP/he