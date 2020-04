Wirecard-Aktie dreht ins Minus: Wirecard gewinnt türkische Streaming-Plattform als Kunden

Im Rahmen der Zusammenarbeit wickelt der Münchener Konzern laut Mitteilung sämtliche Zahlungen ab, die auf der S Sport Plus-Plattform stattfinden. Dies beinhalte sowohl Bezahlvorgänge bei der Anmeldung von Neukunden als auch wiederkehrende Abonnement-Zahlungen. S Sport Plus gehört als Tochtergesellschaft zur Saran Group, einem laut Wirecard international führenden Unternehmen für die Verbreitung von Medieninhalten. S Sport Plus biete monatlich mehr als 300 Stunden Live-Streaming sowie On-Demand-Inhalte.

In einem sehr schwachen Marktumfeld hat die Wirecard-Aktie am Mittwoch ins Minus gedreht. Via XETRA verlor sie zum Handelsschluss 3,71 Prozent auf 117,38 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com, Wirecard AG