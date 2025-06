Neuer Auftrag: Nordex soll 64 Turbinen für deutsche Windparks liefern

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat einen weiteren größeren Auftrag an Land gezogen. Der Wind- und Solarparkentwickler UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) habe insgesamt 64 Anlagen mit einer Leistung von gut 435 Megawatt bestellt, teilte das MDAX-Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit.

Nordex soll demnach 52 Turbinen des Typs N175/6.X sowie zwölf weitere Anlagen vom Modell N163/6.X liefern. Die Turbinen seien für verschiedene Windparks in Deutschland bestimmt und sollen dort abhängig vom Projekt in den Jahren 2026 und 2027 installiert und in Betrieb genommen werden. Zudem beinhalte der Vertrag die Wartung durch Nordex über einen Zeitraum von 20 Jahren. Den Wert des Auftrags nannte der Konzern wie üblich nicht./tav/stk