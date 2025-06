Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag stärker

Kurs der Nordex

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 16,71 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 16,71 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 16,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,82 EUR. Bisher wurden heute 22.883 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 06.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,56 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 9,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Mit einem Kursverlust von 37,28 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,011 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,20 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 25.04.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,83 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nordex am 28.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,680 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Zweistellige Kurseinbrüche bei First Solar, Sunrun, Enphase & Co: Was Solaraktien abstürzen lässt

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen