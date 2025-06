Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Montagmittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 16,37 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 16,37 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 16,36 EUR. Bei 16,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.983 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 18,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,38 Prozent hinzugewinnen. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,98 Prozent.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,011 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 19,20 EUR.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit -0,06 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.07.2025 erwartet. Am 13.08.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,680 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

