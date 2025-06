Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 16,56 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 16,56 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 16,49 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 16,50 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.709 Stück gehandelt.

Am 06.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,56 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,71 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,011 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,20 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 25.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,06 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 13.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nordex.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,680 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

