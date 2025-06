Notierung im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

20.06.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 16,71 EUR.

Um 15:48 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 16,71 EUR zu. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,79 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,58 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 214.152 Aktien. Am 06.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 9,97 Prozent niedriger. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Mit Abgaben von 37,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,011 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,20 EUR für die Nordex-Aktie aus. Am 25.04.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,44 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2026 erwartet. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,680 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie Zweistellige Kurseinbrüche bei First Solar, Sunrun, Enphase & Co: Was Solaraktien abstürzen lässt TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

