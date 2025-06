Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 16,69 EUR ab.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 16,69 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 16,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 93.553 Nordex-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,56 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 37,21 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,011 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,20 EUR.

Nordex gewährte am 25.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.07.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 13.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,680 EUR je Aktie belaufen.

