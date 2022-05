Nikola Aktie News: Nikola gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Nikola 6,77 EUR

Die Nikola-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 6,77 EUR. Bei 6,77 EUR markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,67 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 200 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 58,11 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 5,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,80 Prozent.

Nikola gewährte am 24.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,17 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt 0,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2022 terminiert. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Nikola möglicherweise am 05.05.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Nikola im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,935 USD einfahren.

