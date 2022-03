Nikola Aktie News: Nikola tiefrot

Aktien in diesem Artikel Nikola 6,23 EUR

Das Papier von Nikola befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 7,2 Prozent auf 6,23 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Nikola-Aktie ging bis auf 6,23 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,42 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.000 Nikola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2021 erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 5,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,841 USD je Nikola-Aktie stehen.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

