Nikola Aktie News: Investoren trennen sich vermehrt von Nikola

Aktien in diesem Artikel Nikola 8,45 EUR

2,66% Charts

News

Analysen

Die Nikola-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 8,41 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nikola-Aktie ging bis auf 8,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.394 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2021 erreichte der Anteilsschein mit 25,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.08.2021 bei 7,72 EUR.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,744 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Umfrage: Darum ist Meta Platforms das schlechteste Unternehmen 2021

Nikola-Aktie schießt hoch: Offenbar erste Auslieferung erfolgt

Clean Logistics-CEO Graszt: "E-Lkw machen keinen Sinn"

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com