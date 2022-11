Nikola Aktie News: Anleger schicken Nikola am Vormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Nikola 2,48 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 2,54 EUR. Bei 2,54 EUR markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.283 Nikola-Aktien.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 10,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 76,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,49 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 2,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nikola ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Nikola am 23.02.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2022 einen Verlust in Höhe von -1,232 USD ausweisen wird.

