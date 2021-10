Nikola Aktie News: Nikola tendiert tiefer

Aktien in diesem Artikel Nikola 9,46 EUR

0,98% Charts

News

Analysen

Die Nikola-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 9,29 EUR. Der Kurs der Nikola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,26 EUR nach. Bei 9,26 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wurden via Frankfurt 500 Nikola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.11.2020 erreicht. Bei einem Wert von 7,72 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2021).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,939 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie dreht ins Minus: Nikola startet Serienproduktion in Ulm

Schneller an die Börse: Der SPAC-Boom und seine Risiken

Nach gescheitertem GM-Deal: Nikola setzt auf Bosch als Partner

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com