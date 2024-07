NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von NIO zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,50 USD.

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 4,52 USD. Bei 4,45 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 855.188 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 259,33 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 3,61 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,78 Prozent.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 06.06.2024 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,43 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,38 Mrd. CNY – das entspricht einem Minus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. CNY in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 24.09.2024 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -8,706 CNY je NIO-Aktie.

