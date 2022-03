NIO Aktie News: NIO im Ausverkauf

Aktien in diesem Artikel NIO 18,00 EUR

Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 7,5 Prozent auf 18,30 EUR abwärts. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 18,00 EUR ein. Mit einem Wert von 19,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 9.442 NIO-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.07.2021 bei 46,70 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,20 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass NIO ein EPS in Höhe von 1,69 CNY in den Büchern stehen haben wird.

NIO Inc. ist ein führender Hersteller von Premium-Smart-Elektrofahrzeugen in China. NIO entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente E-Autos und forscht außerdem an Innovationen rund um die Themen autonomes Fahren und digitale Technologien. NIO ist außerdem im Bereich Batteriesysteme tätig. Zu den Marken des Elektroauto-Herstellers zählen die Reihen ET7, EC6, ES8, ES6 und EP9.

