NIO Aktie News: NIO am Montagvormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel NIO 20,24 EUR

-0,78% Charts

News

Analysen

Das Papier von NIO konnte um 04.07.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,4 Prozent auf 20,48 EUR. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,48 EUR aus. Bei 20,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 898 NIO-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,34 EUR) erklomm das Papier am 03.07.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 11,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 79,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.06.2022 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,79 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,14 CNY je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.982,33 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.910,59 CNY ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.09.2022 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -4,141 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie: BYD steigt in die Top 3 der Autobauer Chinas auf

NIO-Aktie dennoch in Rot: NIO macht weniger Verlust

Ausblick: NIO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com