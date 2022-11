NIO Aktie News: Bullen treiben NIO am Freitagvormittag an

Aktien in diesem Artikel NIO 11,29 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 10,1 Prozent auf 11,35 EUR. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,42 EUR an. Bei 11,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 1.862 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 38,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 70,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,60 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 07.09.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,34 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,42 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.292,36 CNY gegenüber 8.448,05 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 10.11.2022 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2023 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -4,574 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

