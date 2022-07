NIO Aktie News: NIO am Donnerstagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel NIO 20,94 EUR

Die NIO-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 07.07.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 20,66 EUR. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 20,90 EUR. Bei 20,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.291 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 08.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 43,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 52,37 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 81,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO ließ sich am 09.06.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,79 CNY. Ein Jahr zuvor waren -3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9.910,59 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 24,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.982,33 CNY erwirtschaftet worden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.09.2022 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -4,182 CNY je NIO-Aktie.

