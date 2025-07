NIO Aktie News: NIO verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 4,06 USD abwärts.

Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,6 Prozent auf 4,06 USD ab. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,04 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,16 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.893.880 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 7,64 USD erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 88,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Bei 3,03 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,40 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie.

NIO gewährte am 03.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 1,38 Mrd. USD umsetzen können.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 04.09.2025 präsentieren.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,752 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

