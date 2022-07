NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Freitagnachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel NIO 22,50 EUR

Die NIO-Aktie musste um 08.07.2022 16:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 22,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,42 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,02 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 4.118 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.07.2021 markierte das Papier bei 40,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 45,82 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 93,33 Prozent wieder erreichen.

NIO gewährte am 09.06.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,79 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,14 CNY je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 9.910,59 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 7.982,33 CNY umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte NIO am 27.09.2022 präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,148 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com