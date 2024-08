NIO Aktie News: NIO reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 3,69 USD.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 3,69 USD. Bei 3,73 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 937.112 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 14,12 USD markierte der Titel am 10.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 282,52 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 2,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 06.06.2024 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte NIO am 24.09.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --8,757 CNY je NIO-Aktie.

