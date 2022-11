NIO Aktie News: NIO am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel NIO 10,92 EUR

Die NIO-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 10,92 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 10,50 EUR. Bei 10,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 2.730 Aktien.

Bei 38,10 EUR erreichte der Titel am 08.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 71,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NIO ließ sich am 07.09.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,34 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,42 CNY in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.292,36 CNY. Im Vorjahresviertel waren 8.448,05 CNY in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2022 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --4,574 CNY je NIO-Aktie.

