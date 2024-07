Fokus auf Aktienkurs

NIO Aktie News: NIO steigt am Dienstagnachmittag

09.07.24 16:10 Uhr

Die Aktie von NIO zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 4,48 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,48 USD. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 4,51 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,46 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 759.674 Stück gehandelt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,17 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 260,94 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,61 USD am 23.04.2024. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 24,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2023 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CNY. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Am 06.06.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,43 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,56 Mrd. CNY umgesetzt worden waren. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.09.2024 veröffentlicht. In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -8,706 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie Neue Tesla-Konkurrenz: Toyota plant 2025 ein erstes "vollständig" selbstfahrendes E-Auto vorzustellen NIO-Aktie gibt drastisch nach: Wechsel im NIO-Management Aktien von Xpeng und Li Auto legen zu, BYD-Aktie im Minus: Chinesische Tesla-Rivalen mit Auslieferungsplus im Juni

