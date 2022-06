NIO Aktie News: Anleger greifen bei NIO am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel NIO 16,01 EUR

Um 14.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 16,01 EUR. Bei 16,49 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 4.690 NIO-Aktien.

Bei 46,70 EUR markierte der Titel am 02.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 65,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (11,40 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 40,44 Prozent sinken.

NIO gewährte am 09.06.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,79 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.910,59 CNY im Vergleich zu 7.982,33 CNY im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von NIO wird am 27.09.2022 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,243 CNY je NIO-Aktie.

