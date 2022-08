NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag behauptet

Aktien in diesem Artikel NIO 20,04 EUR

Mit einem Kurs von 20,54 EUR zeigte sich die NIO-Aktie im Frankfurt-Handel um 04:22 Uhr kaum verändert. Bei 21,08 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 20,40 EUR. Bei 20,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Frankfurt 1.999 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 38,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 46,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 80,18 Prozent.

NIO ließ sich am 09.06.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 CNY gegenüber -0,42 CNY im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.910,59 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 8.448,05 CNY eingefahren.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.09.2022 vorlegen.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,193 CNY je NIO-Aktie stehen.

