NIO Aktie News: NIO am Mittag im Minus

Um 12:22 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 19,76 EUR ab. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,71 EUR ab. Bei 19,71 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 1.965 NIO-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.11.2021 bei 38,10 EUR. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 48,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 73,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.06.2022 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,42 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.910,59 CNY – ein Plus von 17,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 8.448,05 CNY erwirtschaftet hatte.

Die NIO-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.09.2022 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -4,148 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

NIO will weiter nach Europa expandieren - und eröffnet Werk für Batterietausch-Stationen in Ungarn

Neuer Teilzeit-Boss für VW: Startet die Aktie jetzt durch?

Erneute Softwareprobleme bei S&P 500 notiertem Aktienunternehmen: Tesla muss weltweit wohl 60.000 Autos zurückrufen

