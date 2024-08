NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 4,02 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 4,02 USD. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 4,01 USD ein. Mit einem Wert von 4,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.377.445 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 182,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 3,61 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

NIO ließ sich am 06.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,66 Prozent auf 1,38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte NIO am 24.09.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,757 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

