NIO Aktie News: NIO am Mittag mit Einbußen

Um 12:22 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 10,34 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 10,13 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,19 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 8.453 NIO-Aktien.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,52 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 20,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 10.11.2022. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,11 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 CNY je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.002,10 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 9.805,30 CNY eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von NIO wird am 23.03.2023 gerechnet.

2022 dürfte NIO einen Verlust von -6,567 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

