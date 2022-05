NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel NIO 14,71 EUR

Die NIO-Aktie musste um 23.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 14,65 EUR abwärts. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,28 EUR ab. Bei 16,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.518 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 68,63 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 24.03.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,07 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,14 CNY erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.900,74 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.982,33 CNY in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte NIO am 09.06.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,944 CNY je NIO-Aktie.

