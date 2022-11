NIO Aktie News: NIO am Vormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel NIO 10,05 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 4,9 Prozent auf 10,01 EUR. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 10,01 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,10 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 440 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.11.2021 bei 37,52 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,40 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.11.2022 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.002,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 9.805,30 CNY in den Büchern gestanden.

Am 23.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -6,324 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com