NIO Aktie News: NIO tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel NIO 9,88 EUR

-3,14% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 9,98 EUR. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,98 EUR nach. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,30 EUR. Zuletzt wechselten 6.555 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 30,52 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). 67,32 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Am 10.11.2022 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.002,10 CNY umgesetzt, gegenüber 9.805,30 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -6,578 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Deutsche Bank sieht kurzfristig Chancen bei gebeutelter NIO-Aktie

NIO-Aktie: Tesla-Konkurrent NIO startet nun auch Kaufoption in Deutschland - so viel kosten die E-Autos

BYD-Aktie: Neue Premiummarke - BYD will ab 2023 neues High-End-Modell produzieren