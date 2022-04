NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel NIO 15,39 EUR

Die NIO-Aktie wies um 16:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 15,68 EUR abwärts. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 15,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,09 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 8.848 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.07.2021 bei 46,70 EUR. Gewinne von 66,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2022 bei 11,87 EUR. Abschläge von 32,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

NIO gewährte am 24.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,07 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -1,05 CNY in den Büchern gestanden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.900,74 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.641,09 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte NIO am 01.06.2022 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,885 CNY je NIO-Aktie stehen.

