Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Mittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 13,89 EUR abwärts.

Das Papier von Nordex befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 13,89 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 13,65 EUR. Bei 13,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 298.502 Stück.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,97 Prozent.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,36 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,86 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2025 dürfte Nordex die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,106 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren eingebracht

Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün