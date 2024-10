Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 13,70 EUR ab.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,6 Prozent auf 13,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 13,65 EUR. Bei 13,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 489.709 Nordex-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 13,13 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,03 EUR.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 17.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2024 0,106 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren eingebracht

Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün