Nordex Aktie News: Nordex legt am Mittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 11,54 EUR nach oben.

Um 11:41 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 11,54 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 11,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 114.952 Nordex-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,66 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 33,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 18,13 EUR.

Nordex gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 27.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 31.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,049 EUR im Jahr 2024 aus.

