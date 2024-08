Nordex Aktie News: Nordex am Freitagnachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,1 Prozent auf 12,88 EUR ab.

Die Nordex-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 12,88 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 12,81 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 346.588 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,44 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 19,03 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 25.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,106 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

