Nordex Aktie News: Nordex steigt am Dienstagnachmittag stark

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 5,6 Prozent im Plus bei 13,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 13,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 647.127 Nordex-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,22 EUR) erklomm das Papier am 04.05.2021. Gewinne von 37,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (11,30 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 22,11 EUR angegeben.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nordex ein Ergebnis je Aktie von -0,17 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.488,00 EUR im Vergleich zu 1.483,18 EUR im Vorjahresquartal.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 12.05.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 11.05.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2023 0,351 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

