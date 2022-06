Nordex Aktie News: Nordex stabilisiert sich am Freitagmittag

Im XETRA-Handel kam die Nordex-Aktie um 03.06.2022 12:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 11,21 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,01 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 218.257 Stück.

Am 01.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,88 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2022 Kursverluste bis auf 9,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 12,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,65 EUR.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,17 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,44 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.488,00 EUR gegenüber 1.251,16 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Nordex-Bilanz für Q1 2022 wird am 20.06.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 16.08.2023.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -0,117 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

